Rusya'da yolcu treni devrildi: 2 ölü,140 yaralı

Rus haber ajansları, Rusya'nın güneyindeki Volgograd bölgesinde seyahat eden bir yolcu treninin raydan çıkması sonucuçk sayıda yolcunun yaralandığını bildirdi.

Trenin yük kamyonuna çarpması nedeniyle raydan çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, 2 kişinin öldüğü ve yaklaşık 140 kişinin yaralandığı kaydedildi.



Interfax haber ajansı, sekiz tren vagonunun raydan çıktığını ve olay yerine acil müdahale ekiplerinin geldiğini aktardı. TASS haber ajansı ise, kaza sırasında trende yaklaşık 800 yolcunun bulunduğunu belirtti.

Rusya Acil Durum Bakanlığı, “Sağlık görevlileri olay yerinde” açıklamasında bulunarak 324 acil durum çalışanının bölgede görev aldığını aktardı.

Kotelnikovo istasyonu yakınlarındaki olay yerine acil durum helikopterleri sevk edildi.

Rusya Soruşturma Komitesi, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.