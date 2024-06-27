Rusya'da yolcu treni raydan çıktı: 2 ölü, 50 yaralı

Rusya'ya bağlı Komi Cumhuriyeti'nde Vorkuta-Novorossiysk seferini yapan yolcu treninin dokuz vagonu raydan çıktı.

Kazada iki kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin ise yaralandığı bildirildi.



Rusya Sağlık Bakanlığı, kazada yedisi ağır olmak üzere 40 kişinin yaralandığını açıkladı.

Rus Demiryolları ilk etapta 70 yaralı olduğunu bildirmiş, ancak bunların çoğunun çürük ve kesikleri olduğu aktarılmıştı.

232 yolcunun bulunduğu trende 14 vagon bulunuyordu.



Rusya Soruşturma Komitesi ise vagonların raydan çıkmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İlk belirlemelere göre, yoğun yağışlardan dolayı raylarda hasar oluştuğu ve kazanın bu nedenle meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.