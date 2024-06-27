Rusya'da yolcu treni raydan çıktı: 2 ölü, 50 yaralı

Rusya'ya bağlı Komi Cumhuriyeti'nde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kazada 40 kişi ise yaralandı.

Rusya'da yolcu treni raydan çıktı: 2 ölü, 50 yaralı

'ya bağlı Komi Cumhuriyeti'nde Vorkuta-Novorossiysk seferini yapan yolcu treninin dokuz vagonu raydan çıktı.

Kazada iki kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Rusya Sağlık Bakanlığı, kazada yedisi ağır olmak üzere 40 kişinin yaralandığını açıkladı.

Rus Demiryolları ilk etapta 70 yaralı olduğunu bildirmiş, ancak bunların çoğunun çürük ve kesikleri olduğu aktarılmıştı.

232 yolcunun bulunduğu trende 14 vagon bulunuyordu.

Rusya Soruşturma Komitesi ise vagonların raydan çıkmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İlk belirlemelere göre, yoğun yağışlardan dolayı raylarda hasar oluştuğu ve kazanın bu nedenle meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

ABD'nin Oklahoma eyaletinde İncil  müfredata girecek

ABD'nin Oklahoma eyaletinde İncil  müfredata girecek

İtalya Başbakanı Meloni, AB'nin yeni yöneticileri desteklemediğini açıkladı

İtalya Başbakanı Meloni, AB'nin yeni yöneticileri desteklemediğini açıkladı

AB liderleri, yeni AB Konseyi Başkanı olarak Antonio Costa'yı seçti

AB liderleri, yeni AB Konseyi Başkanı olarak Antonio Costa'yı seçti

İsrail'den tehdit: Lübnan'ı taş devrine döndürürüz

İsrail'den tehdit: Lübnan'ı taş devrine döndürürüz

İranlılar yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor: 3 isim öne çıkıyor

İranlılar yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor: 3 isim öne çıkıyor

İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı

İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...