Rusya'da yolsuzluk krizi: Savunma Bakanlığı suçlamaların merkezinde

Rusya Savunma Bakanlığı'nın İnsan Kaynakları Yönetim Başkanı Yuri Kuznetsov rüşvet şüphesiyle tutuklandı. Daha önce Rusya Savunma Bakanı yardımcısı Timur Ivanov ve ardından beş bakanlık çalışanı daha rüşvet suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Dün sürpriz bir kararla Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu görevinden alınmış ve Rusya Güvenlik Konseyi sekreteri olarak yeni bir göreve atanmıştı. Kremlin'den yapılan açıklamada ise bakanlık kadrolarındaki değişimin Ukrayna'da süren savaşı olumsuz etkilemeyeceği vurgulandı.

Rusya'da yolsuzluk krizi: Savunma Bakanlığı suçlamaların merkezinde

'nın Soruşturma Komitesi, Rusya Savunma Bakanlığı'nın İnsan kaynakları yönetim başkanı Yuri Kuznetsov'un rüşvet şüphesiyle tutuklandığını açıkladı.

Komite, Kuznetsov'un "özellikle büyük ölçekte bir rüşvet kabul ettiğinden" şüphelenildiğini ifade etti.

SAVUNMA BAKANLIĞI'NDA RÜŞVET SKANDALI

Rusya'nın savunma bakanı yardımcısı Timur Ivanov'un 23 Nisan'da aynı suçlamayla gözaltına alınmasıyla başlayan ve savunma bakanlığının merkezinde bulunduğu rüşvet skandalında en az beş kişi tutuklanmıştı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu pazar günü beklenmedik bir şekilde görevinden alınmış ve Rusya Güvenlik Konseyi sekreteri olarak yeni bir göreve atanmıştı.

SERGEY ŞOYGU GÖREVDEN ALINDI

Şu anda parlamento tarafından onaylanma süreci devam eden yeni hükümette Şoygu'nun yerine daha önce başbakan yardımcılığı görevini üstlenen ekonomist Andrei Belousov'un getirilmesi bekleniyor.

Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Soruşturmaya göre, 2021-2023 yılları arasında Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı 8. Daire Başkanı olan Kuznetsov, ticari kurumların temsilcilerinden onların çıkarlarına yönelik belirli eylemleri gerçekleştirmek için rüşvet aldı" ifadelerine yer verildi.

"DEĞİŞİM SAVAŞI OLUMSUZ ETKİLEMEYECEK"

Kremlin yaptığı açıklamada, savunma bakanının değişmesinin ve bakanlık içinde devam eden yolsuzluk skandallarının Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını olumsuz etkileyeceğine inanmadığını söyledi.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Savunma Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden Yuri Kuznetsov'un tutuklanmasıyla ilgili bir soru üzerine soruşturma makamlarının konuyu incelediğini söyledi.

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