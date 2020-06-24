Rusya'da Zafer Bayramı töreni düzenleniyor

Rusya'daki törenin adresi başkent Moskova'daki Kızıl Meydan oldu. 9 Mayıs'ta İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 75'inci yıldönümünde yapılması planlanan askeri geçit töreni virüs nedeniyle ertelenmişti.



Bugün gerçekleşen geçit törenine binlerce asker katılıyor. Törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önderlik ediyor.



Tören sonunda Putin, konuklarıyla birlikte "meçhul asker" anıtına savaşta hayatını kaybedenler anısına çiçek bırakacak.