Rusya'da gardiyanları rehin alan DAEŞ'li mahkumlar öldürüldü

Rusya'nın Rostov bölgesindeki bir gözaltı merkezinde tutulan beş mahkum, iki çalışanı rehin aldı. Rehine eylemini gerçekleştirenler, terör örgütü DAEŞ destekçisi olduklarını iddia etti. Rehinelerin daha sonra serbest kaldığı, saldırganların Rus özel kuvvetleri tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Rusya'da gardiyanları rehin alan DAEŞ'li mahkumlar öldürüldü

'nın güneyindeki merkezinde rehine krizi yaşandı.

Rus kolluk kuvvetleriyle bağlantılı bir Telegram kanalı olan Baza, gözaltında tutulan beş kişinin, iki gardiyanı rehin aldığını açıkladı. 

Baza, rehine eylemini gerçekleştirenlerin, terör örgütü DAEŞ destekçisi olduklarını öne sürdü.

Interfax haber ajansı ise bu beş mahkumun bir araba ve serbest geçiş talep ettiğini duyurdu.

RIA haber ajansının olay yerinden bildirdiğine göre, gözaltı merkezi yakınlarında silah sesleri duyuldu. Daha sonra yapılan açıklamada, rehine eylemini gerçekleştirenlerin Rus özel kuvvetleri tarafından öldürüldüğü açıklandı.

HÜCRENİN PARMAKLIKLARINI KIRDILAR

Rusya'nın federal cezaevi servisi, "Suçlular ortadan kaldırıldı" açıklamasını yaptı ve rehineleri kurtarmak için "özel bir operasyon" düzenlendiğini ekledi.

Açıklamada, "Rehin tutulan çalışanlar serbest bırakıldı. Herhangi bir yara almamış durumdalar" denildi.

Rus medyası, aralarında terör suçlarından hüküm giymiş olanların da bulunduğu rehinecilerin hücrelerindeki pencerenin parmaklıklarını kırarak bir gardiyan odasına girdiklerini ve burada en az iki cezaevi görevlisini rehin aldıklarını aktardı.

Devlet medyası, bazı kişilerin mart ayında Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen ölümcül saldırının sorumluluğunu üstlenen İslam Devleti militan grubuyla bağlantılı olmakla suçlandığını söyledi.

Özel kuvvetler gözaltı merkezine baskın yapmadan önce, rehin alanlardan biri 112 Telegram kanalı tarafından bağlı gardiyanlardan birinin yanında bıçak sallarken gösterildi.

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