Rusya'daki 8,8'lik deprem Japonya'da bir can aldı

Rusya’nın uzak doğusundaki Kamçatka’da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen tsunami dalgaları, bölgedeki birçok ülkeyi alarma geçirdi. Yetkililer, Rusya'da şimdiye kadar herhangi bir can kaybı bildirilmediğini açıkladı.



TAHLİYE SIRASINDA HAYATINI KAYBETTİ



Ancak Japonya’da tahliye sürecinde trajik bir olay yaşandı. Asahi TV'nin haberine göre, Japonya'nın Mie eyaletinde 58 yaşındaki bir kadın, tahliye sırasında aracının uçurumdan yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti.



Deprem sonrası tsunami uyarıları nedeniyle bölgede binlerce kişi tahliye edildi.



Uzmanlar, bölgesel erken uyarı sistemlerinin ve hızlı tahliye prosedürlerinin Rusya'da olası can kayıplarını önlemiş olabileceğine dikkat çekiyor.



Rus yetkililer, küçük hacimde yaralanmalar bildirdi. Yaralananların tamamı hafif düzeydeydi ve can kaybı yaşanmadı.



KAÇ KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ?



Kuril Adaları’ndaki Severo‑Kurilsk ve çevresinden yaklaşık 2 bin 700 kişi tahliye edildi.



Japonya genelinde tsunami uyarısı kapsamında yaklaşık 1,9 milyon kişi tahliye edildi. Özellikle doğu Hokkaido ve kıyı kentlerinde çok geniş bir önlem alındı.