Rusya'daki bazı okullarda başörtüsü yasaklandı

Rusya'nın Vladimir Oblastı'ndaki yerel eğitim yetkilileri, okullar için yeni kıyafet yönetmeliği kapsamında öğrencilerin başörtüsü gibi dini kıyafetler giymesini yasakladı.



Bölgesel Eğitim ve Gençlik Politikası Bakanlığı, ilköğretim ve ortaöğretim eğitimi alan öğrencilerin kıyafetleri için "standart gereklilikler" hakkındaki kurallarına yeni bir madde eklendiğini söyledi.



Değişiklik, “öğrencinin dini inancını gösteren giyim ve unsurların” eğitim kurumlarında bulunmasını yasaklıyor.

"EĞİTİM KURUMLARININ SEKÜLER DOĞASI"



Yeni kuralların Rusya Anayasası'na uyduğu belirtilirken son düzenlemeyle özellikle Müslümanların hedef alınmadığı da savunuldu.



Genelgeyi duyuran yetkililer, düzenlemenin bir hafta içinde yürürlüğe gireceğini vurgulayarak, "Okul kıyafeti ve öğrencilerin görünümüne dair bu kurallar, devletin ve eğitim kurumlarının seküler doğasını ve dini açıdan tarafsızlığını sürdürmek amacıyla var." açıklamasında bulundu.

DİNİ KIYAFETLERE ART ARDA YASAKLAR



Vladimir Oblastı, başkent Moskova'nın 200 kilometre doğusunda yer alıyor. Çoğunluğu Rus kökenli urttaşlar oluştururken nüfusun yüzde 1'inden daha azı ise Müslüman.



Rusya'nın farklı bölgeleri de kısa zaman önce güvenliği gerekçe göstererek benzer kurallar getirdi.



Rus medya kuruluşu RT, son dönemlerde bölgedeki Hıristiyan ve Yahudilerin hedef alındığı terör saldırılarının ardından bu adımların atıldığını bildirdi.