Rusya'da seferberlik karşıtı protesto: Bin 300 gözaltı

Rusya'da 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kısmi seferberlik ilan edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı duyurunun ardından ülke, protestolara sahne oldu.

Protestolara güvenlik güçleri müdahale etti.

OVD-Info adlı insan hakları örgütünün 38 Rus kentinden derlediği bilgilere göre, dün gece saatlerine kadar bin 311'den fazla kişi gözaltına alındı.



Örgüt, bu rakamların Moskova'da en az 502 ve Rusya'nın en kalabalık ikinci şehri olan St. Petersburg'da ise 524 olduğunu açıkladı.

15 YIL HAPİS CEZASI VAR

Rusya'nın protesto karşıtı yasalarına göre izinsiz mitingler yasadışı olarak kabul ediliyor. Moskova Savcılığı, protesto gösterisi düzenlemenin veya söz konusu gösterilere katılmanın 15 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanacağını bildiriyor.



Rus güvenlik güçlerinin protestoculara sert bir şekilde müdahale ettiği görüldü.

"HEPSİ GÖZALTINA ALINDI"

Rusya İçişleri Bakanlığı yetkilisi Irina Volk, "Birkaç bölgede, son derece az sayıda katılımcıyı bir araya getiren yetkisiz eylemler gerçekleştirme girişimleri oldu. Bunların hepsi durduruldu. Yasaları ihlal edenler ise gözaltına alınarak sorumluluklarının tespit edilmesi için karakola götürüldü” diye konuştu.

RUSYA'DAN KAÇIŞ



Diğer taraftan, Putin 300 bin yedek askerin derhal çağrılmasını emrettikten sonra, dün Rusya'dan tek yönlü uçuşların fiyatları hızla yükseldi. Protestocuların bir çoğu anlamsız bir savaşa dahil olmak yerine ülkeden gitmeyi tercih edeceğini söyledi.



Rusya'daki seferberlik karşıtı protestolarda en az bin 300 kişi gözaltına alındı.

"NE İÇİN ÖLECEKLER?"

Putin'in seferberlik kararını açıklamasını ardından protesto çağrısında bulunan Vesna muhalefet hareketinden yapılan açıklamada “Babalarımız, erkek kardeşlerimiz ve eşlerimizden oluşan binlerce Rus erkeği savaşın kıyma makinesine atılacak. Ne için ölecekler? Anneler ve çocuklar ne için ağlayacak?” ifadeleri kullanıldı. Protesto çağrısına yanıt veren katılımcılar ise sokağa çıkarak, "Seferberlik yok" sloganları attı.



Eyleme katılan bir öğrenci olan Vasily Fedorov, "Herkes korkuyor. Ben barıştan yanayım ve ateş etmek istemiyorum. Ancak şimdi dışarı çıkmak çok tehlikeli, aksi takdirde çok daha fazla insan olurdu” diye konuştu.



Soyadını vermek istemeyen 60. yaşındaki Alexei adlı bir Rus vatandaşı ise “Mitinge katılmayı planlayarak çıktım ama görünüşe göre herkesi tutuklamışlar. Putin rejimi gençliği yok ediyor” dedi.

PUTİN'İN KISMİ SEFERBERLİK İLANI

Rusya lideri Putin, 21 Eylül'de ulusa sesleniş konuşmasıyla kısmi askeri seferberlik ilan etti. Putin, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını desteklediklerini ifade ederken, Rusya'nın toprak bütünlüğü için 'her türlü silahı kullanmaya hazır olduklarını' söyledi. Rus gönüllülerin Donbas'ta savaşmasının önünü açacaklarını aktaran Putin, Moskova'nın silah üretimine daha fazla harcama yapacağını da belirtti.