Rusya'daki 'veba salgını' iddiası. Ölen kadına temas edenlerle ilgili yeni açıklama

Rusya 'nın Sibirya bölgesinde veba araştırma merkezinde çalışan bir kadının ölümü, 5 hastanenin kapatılması ve yaklaşık 200 kişinin de hastanede gözetim altına alınması, "veba salgını" iddialarını gündeme getirmişti.



Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor), Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsü'nde laborant olarak çalışan 28 yaşındaki Darya Şipilova'ya "nedeni belirlenemeyen zatürre" teşhisi konulduğu ve hastanede tedavi altına alındığını açıklamıştı.



"DENEY TÜPÜ KIRILDI, VEBA VİRÜSÜ ETRAFA SAÇILDI" İDDİASI



Şelehov’daki hastanede 2 Ekim gecesi yaşamını yitiren Darya Şipilova'nın ölümünün ardından sosyal medyada ve bazı yerel basın organlarında, Şipilova laboratuvarda çalışırken ölümcül veba etkeni içeren (Yersinia pestis) bir deney tüpünü kazayla kırınca veba virüsünün etrafa saçıldığı, Şipilova'nın da “akciğer vebası”na yakalanarak hayatını kaybettiği ileri sürülmüştü.



Yerel basına göre, laborantla temas etmiş olabilecek yaklaşık 200 kişi hastanede gözetim altına alınmış, ayrıca 5 hastane de karantina nedeniyle kapatılmıştı.



Yaşananlar, Rusya'da bir “veba salgını” olabileceği yönünde iddialar ortaya atılmasına neden olmuştu.



SON RESMİ AÇIKLAMA: TEMASLILARDA KOVİD-19 VE RİNOVİRÜS TESPİT EDİLDİ



Bu gelişmelerin ardından Rospotrebnadzor'dan yapılan son açıklamaya göre, resmi olarak "nedeni belirlenemeyen zatürre" teşhisi konulan Şipilova ile temas eden kişiler arasında 2 Kovid-19 ve 2 rinovirüs vakasının belirlendiğini bildirildi.

Zatürre tespit edilen kadınla temas eden kişilerin yüzde 60'ının gözlem süresinin sona erdiği belirtilen açıklamada, “Kadınla temas eden kişiler arasında 2 Kovid-19 ve 2 rinovirüs vakası belirlendi.” ifadesi kullanıldı.

Bölgede akut solunum yolu viral enfeksiyonları görülme düzeyinin epidemi eşiğinin yüzde 12,6 altında olduğu kaydedilen açıklamada, bu oranın uzun yıllar ortalamasına uygun seyrettiğine dikkati çekildi.

“İRKUTSK'TA EPİDEMİYOLOJİK DURUM SAKİN”



İrkutsk bölgesinde haftalık yaklaşık 16 bin akut solunum yolu viral enfeksiyon vakasının kayıtlara geçtiği, son 2 haftada vaka sayısında artış yönünde bir değişim olmadığı ifade edilen açıklamada, “Bölgedeki sıhhi ve epidemiyolojik durum sakin.” denildi.

Dün, Rospotrebnadzor, Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünün bir çalışana "nedeni belirlenemeyen zatürre" teşhisi konulduğunu duyurmuş, özel önlemler alındığını açıklamıştı.

İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, 2 Ekim'de, bölgede yaşayan bir kişide "özellikle tehlikeli bir enfeksiyon şüphesi" bulunduğuna ilişkin bilgiler üzerine olağanüstü sıhhi ve salgınla mücadele komisyonu toplantısı düzenlendiğini duyurmuştu.