Rusya'daki Wagner isyanı dış basında: Putin isyanla karşı karşıya!

Amerikan Washington Post gazetesi, Yevgeni Prigojin'in Wagner'in, Rostov'daki askeri tesisleri ele geçirdiğine dair iddiasını manşetine taşıdı. Prigojin'in kontrolünü ele geçirdiklerini iddia ettiği güney askeri bölgesinin Ukrayna sınırına 96 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. Gazete Putin'in Wagner'e isyanı durdurması yönünde yaptığı çağrıyı da sayfalarına taşıdı



Bir başka Amerikan gazetesi New York Times ise Putin'in konuşmasında sert bir uslüp kullandığına dikkat çekti.



Usa Today gazetesiyse Wagner'in Kremlin'i hedef aldığını belirtti. Rus lider Putin'in Wagner'in isyanını "ihanet" olarak nitelediğinin altı çizildi.



Rusya'da "Wagner" krizi: Rus ordusuna başkaldırdı Haberi Görüntüle Wall Street Journal gazetesi de Putin'in Prigojin'in isyanını bastırma talimatı verdiğini yazdı.



İngiliz The Guardian gazetesi de Putin'in "ülkesinin geleceği için en güçlü savaşı" verdiği yönündeki açıklamasını okuyucularına aktardı.



İndependent gazetesiyse Wagner güçlerinin Moskova'ya ilerlemeye hazırladığını belirtti. The Times gazetesiyse liderleri Rus ordusuna karşı baş kaldırırken Wagner üyelerinin ölmeye hazır olduğunu vurguladı.

Ukrayna işgali ile ön plana çıkan Wagner grubu nedir? Nerelerde görev yapıyor? Kaç askeri var? Haberi Görüntüle Fransız Le Monde gazetesiyse haberinde "Putin, Wagner grubunun isyanıyla karşı karşıya" başlığını kullandı.



Liberation gazetesiyse haberinde İngiliz gizli istihbaratının Rus devletinin son dönemin en büyük kriziyle karşı karşıya olduğu değerlendirmesine yer verdi.

Putin'in aşçısı isyan etti: Wagner'in patronu Yevgeni Prigojin kimdir? Haberi Görüntüle İspanyol El Pais gazetesi de Putin'in Wagner'i sert bir cevap vermekle tehdit ettiğini yazdı.