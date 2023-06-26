Rusya'daki Wagner isyanı ile ilgili Biden'dan açıklama: "Hiçbir alakamız yok"

"HİÇBİR ALAKAMIZ YOK"



Biden, bu hususta verecekleri tepkiler ve beklentilerle ilgili koordine halinde olmanın önemli olduğunu vurgulayarak, "Putin'e bunun için Batı'yı ya da NATO'yu suçlaması için hiçbir mazeret vermedik. Yaşananlara müdahil olmadığımızı açıkça belirttik. Bununla hiçbir alakamız yoktu. Bu, Rus sistemi içindeki bir mücadelenin parçasıydı." şeklinde konuştu.



Gelişmelerle ilgili Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de görüştüğünü kaydeden Biden, kendisiyle bugün içerisinde yahut yarın erken saatlerde tekrar konuşabileceğini söyledi.



Biden, Rusya'da ne olursa olsun ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğinin altını çizdi. Zelenskiy ile sürekli iletişim halinde olmaya karar verdiklerini belirten Biden, diğer müttefiklerle de sürekli temas halinde olduğunu vurguladı.



"Bu hafta sonu yaşanan olayların sonuçlarını ve bunun Rusya ile Ukrayna üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam edeceğiz." diyen Biden, gelişmelerin nereye gittiğine dair kesin bir sonuca varmak için henüz çok erken olduğunu ifade etti.



Biden, "Bundan sonra ne olursa olsun, müttefiklerimiz ve ortaklarımızın yakın bir şekilde aynı çizgide olduğundan ve durumu nasıl okuyup tepki verdiğimizden emin olmaya devam edeceğim. Tamamen koordineli kalmamız önemli." dedi.