Rusya'daki Wagner isyanına dünyadan tepkiler

Rusya'da paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in başlattığı isyan gözleri Moskova'ya çevirdi.
Gelişmeler bütün dünya tarafından özellikle NATO ve Avrupa'da yakından izleniyor.
Batı başkentlerinde acil durum toplantıları yapılıyor.
G7 ülkelerinin Dışişleri Bakanları Rusya'daki gelişmelerle ilgili istişareler yaptı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Rusya'da olaylar geliştikçe müttefikleriyle yakın temasa devam edeceklerini söyledi.
İngiltere'de hükümet, COBRA adıyla bilinen acil durum komitesini topladı.
Başbakan Rishi Sunak, Rusya'daki tüm tarafları sorumlu davranmaya davet etti, sivilleri koruma çağrısında bulundu.
AB: RUSYA'NIN İÇ MESELESİ
NATO da, Rusya'daki durumu takip ettiklerini açıkladı. Avrupa Birliği'nden (AB) ''Prigojin'in isyanı Rusya'nın iç meselesi.'' açıklaması geldi.
Rusya'nın sınır komşuları Finlandiya, Polonya, Estonya ve Letonya'dan da açıklamalar ardı ardına geldi.
Dört ülke sınır güvenliğini artırdığını duyurdu. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Rusya'daki durumu görüştü.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, isyanın Rusya'nın iç meselesi olduğunu söyledi.
Estonya Başbakanı Kaja Kallas, vatandaşlarına Rusya'ya seyahat etmemeleri çağrısı yaptı.
Letonya Dışişleri Bakanı da, Rusların sınırdan geçişine müsaade edilmeyeceğini duyurdu.
ZELENSKİ: KÖTÜLÜK YOLUNDA GİTMEYİ SEÇENLER, KENDİLERİNİ YOK EDERLER
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den de açıklama gecikmedi.
Zelenski, Rusya'nın zayıflığına vurgu yaptı, Rus askerleri Ukrayna'da kaldığı sürece ülkede kaosun artacağını söyledi.
Ukrayna lideri, "Kötülük yolunda gitmeyi seçenler, kendilerini yok ederler.'' dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, Belarus, Özbekistan ve Kazakistan liderleriyle telefonda görüştü.
Kremlin'den yapılan açıklamalarda, Putin'in müttefiklerini bilgilendirdiği ifade edildi.
İran da Putin'e desteğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Tahran'ın Rusya'da hukukun üstünlüğünü desteklediği belirtti.
Rusya'daki kriz, Körfez ülkelerini de hareketlendirdi. Katar Dışişleri Bakanlığı, krizin enerji ve gıda tedariklerine etkileri olacağını açıkladı.
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