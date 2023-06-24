Rusya'daki Wagner isyanına dünyadan tepkiler

Rusya'da paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in başlattığı isyan gözleri Moskova'ya çevirdi.



Gelişmeler bütün dünya tarafından özellikle NATO ve Avrupa'da yakından izleniyor.



Batı başkentlerinde acil durum toplantıları yapılıyor.



G7 ülkelerinin Dışişleri Bakanları Rusya'daki gelişmelerle ilgili istişareler yaptı.



Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Rusya'da olaylar geliştikçe müttefikleriyle yakın temasa devam edeceklerini söyledi.



İngiltere'de hükümet, COBRA adıyla bilinen acil durum komitesini topladı.



Başbakan Rishi Sunak, Rusya'daki tüm tarafları sorumlu davranmaya davet etti, sivilleri koruma çağrısında bulundu.

AB: RUSYA'NIN İÇ MESELESİ



NATO da, Rusya'daki durumu takip ettiklerini açıkladı. Avrupa Birliği'nden (AB) ''Prigojin'in isyanı Rusya'nın iç meselesi.'' açıklaması geldi.



Rusya'nın sınır komşuları Finlandiya, Polonya, Estonya ve Letonya'dan da açıklamalar ardı ardına geldi.



Dört ülke sınır güvenliğini artırdığını duyurdu. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Rusya'daki durumu görüştü.



Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, isyanın Rusya'nın iç meselesi olduğunu söyledi.

