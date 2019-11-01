Rusya'dan 2. heyet geliyor

Soçi mutabakatı çerçevesinde ikinci Rus askeri heyeti bugün Ankara'ya gelecek.



Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu ile 22 Ekim'de Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde taktik ve teknik hususları görüşmek üzere ikinci Rus askeri heyetinin bugün Ankara'ya gelmesinin planlandığı belirtildi.



İLK HEYET 28-30 EKİM TARİHLERİNDE TÜRKİYE'DEYDİ

Mutabakat kapsamındaki faaliyetler için ilk Rus askeri heyeti 28-30 Ekim tarihleri arasında Türkiye'ye gelmişti. Heyetle yapılan görüşmelerinde ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ""Görüşmeler olumlu ve yapıcı geçmiş, mutabakat metninde yer alan hususların sahadaki uygulamasına yönelik taktik ve teknik hususlar görüşülmüştür. Bu kapsamda koordinelere devam edilecektir" ifadeleri kullanışmıştı.