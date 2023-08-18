Rusya'dan 54 İngiliz vatandaşına ülkeye giriş yasağı

Rusya Dışişleri Bakanlığı aralarında bürokratlar, BBC, The Guardian ve The Daily Telegraph'tan bazı gazetecilerin de bulunduğu 54 İngiliz vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirdi.

Rusya'dan 54 İngiliz vatandaşına ülkeye giriş yasağı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İngiliz hükümetinin 'ya yönelik "düşmanca tavrıyla" bağlantılı olarak önlemlerin alındığı belirtildi.

Bu bağlamda, Ukrayna'ya misket bombası verilmesinden sorumlu olduğu belirtilen Savunma Bakan Yardımcısı Annabel Goldie'ye Rusya'ya giriş yasağı konulduğu belirtilen açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yakalama kararı veren Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan'ın da yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

BBC, The Guardian ve The Daily Telegraph'tan bazı gazetecilerin de bulunduğu 54 İngiliz vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, bu yöndeki yaptırımların devam edeceği ifade edildi.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...