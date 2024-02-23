Rusya'dan AB yaptırımlarına yanıt: Kara liste genişliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği yaptırımlarından sonra Avrupalı yetkililerin Rusya'ya girişini yasaklayan kara listeyi önemli ölçüde genişlettiklerini söyledi.

Rusya'dan AB yaptırımlarına yanıt: Kara liste genişliyor

üye ülkeleri 'ya ile ilgili 13'üncü yaptırım paketini onayladı. Rusya'ya karşı yaptırımlar sonucunda Moskova'nın silah ticareti işlemlerine yardım etmekle suçlanan yaklaşık 200 kurum ve kişi yasaklandı.

Bu kişiler arasında Ukraynalı çocukların kaçırılması iddialarında adı geçen kişiler de var. Moskova ise bu iddiaları reddediyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, yaptırımların ardından Avrupa Birliği üyesi bazı sendika yetkilileri ve siyasetçilerden oluşan bir listenin Rusya'ya girişinin yasaklandığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Avrupa Birliği tek taraflı kısıtlayıcı tedbirlerle Rusya'ya baskı yapma girişimlerini sürdürüyor" açıklamasında bulundu.

Bakanlık ayrıca yaptırımların Rusya tarafından yasa dışı olarak değerlendirildiğini vurguladı.

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