Rusya’dan ABD ile yeni görüşme sinyali

Rusya Ulusal Varlık Fonu Başkanı ve Rusya’nın yabancı yatırım ve ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kirill Dmitriev, Rusya devlet basınına verdiği demeçte, ABD-Rusya ilişkilerini değerlendirdi. 3 Nisan’da ABD’ye ziyarette bulunan Dmitriev, Moskova ve Washington arasındaki görüşmelerin “en eken gelecek hafta” devam edebileceğini söyledi.



“ABD HÜKÜMETİNDE HALEN ÇOK SAYIDA DÜŞMAN VAR”



Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Dmitriev, Washington’da ABD Başkanı Donald Trump’ın temsilcileri ile görüşmeler yaptığını, iki tarafın geniş yelpazede bir dizi mesele konusunda “üç adım ileri attığını” söylemişti. Dmitriev, görüştükleri konuların arasında ikili ilişkiler, iş alanında işbirliği ve Ukrayna savaşının da olduğunu belirtmişti.



Channel One kanalının sorularını yanıtlayan Dmitriev, Rusya ve ABD arasında yeni temasların olup olmayacağına dair soruya, “En erken gelecek hafta” sözleriyle yanıt verdi. Enerji sektörü de dahil olmak üzere ABD’li şirketlerden Rusya’ya geri dönmek için çok sayıda talep aldıklarını anlatan Rus yetkili, hafta içinde yaptıkları görüşmeleri “iyi ve saygılı bir diyaloğun başlangıcı” sözleriyle tarif etti, ancak ABD hükümetinde halen Rusya’ya düşman olan çok fazla kişinin olduğunu savundu.



“KIRILGAN BİR UMUT VAR”



Söz konusu “düşmanlara” atıfla sözlerini sürdüren Dmitriev, “Hiçbir yere gitmediler. Derin devlet denilen şey halen orada. Çok sayıda ülke de diyalog teşebbüsünü, Rusya ve ABD arasındaki ilişkileri onarma teşebbüsünü sekteye uğratmaya çalışıyor” diye konuştu. Diyaloğun onarılması konusunda “kırılgan bir umut” olduğunu belirten Rus yetkili, bağların güçlenmesini sekteye uğratma yönündeki çabalara direnilmesi gerektiğini kaydetti.

2’NCİ TRUMP DÖNEMİNDE ABD-RUSYA İLİŞKİLERİ



Donald Trump’ın Ocak 2025’te ikinci kez ABD Başkanı olarak göreve başlamasının ardından, Rusya-Ukrayna savaşının başlaması sonrası iki ülke arasındaki ilk üst düzey resmi görüşme Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio arasında gerçekleşmişti. Lavrov ve Rubio ile beraberlerindeki heyetler, 18 Şubat’ta Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir araya gelmişti. Rubio, görüşmeye dair "Ukrayna çatışması sona ererse ABD-Rusya ilişkileri için olağanüstü fırsatlar doğacak" diye konuşmuştu.



ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bu süreçte telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Trump, 12 Şubat’ta bir açıklama yaparak Putin’le telefonda görüştüğünü duyurmuştu. İki lider 18 Mart tarihinde de bir telefon görüşmesi yapmış, 2,5 saat sürdüğü ifade edilen görüşmede Rusya-Ukrayna ateşkes sürecine ilişkin detayların ele alındığı belirtilmişti. Ukrayna ve Rusya, ABD’nin girişimiyle enerji altyapılarına yönelik saldırıları durdurmayı kabul etmiş olsa da iki ülke birbirlerini bu anlaşmayı ihlal etmekle suçlamayı sürdürüyor.