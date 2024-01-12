Rusya'dan ABD'nin el koyma planına sert tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin 300 milyar dolarlık Rus varlığına el koyma planını "21. yüzyıl korsanlığı" olarak nitelendirdi.



Bakanlığın açıklamasında gerçekleşmesi halinde Moskova'nın sert bir misilleme yapacağı belirtildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, ABD'nin hırsızlık girişimine 'yasal kılıf' yaratmaya çalıştığını söyledi.



ABD Başkanı Joe Biden'ın dondurulan 300 milyar dolarlık Rus varlıklarına el konulmasına izin veren yasayı desteklediği bildirilmişti. Biden yönetiminin konu ile ilgili G7 ülkelerinden destek aradığı ifade edilmişti.



ABD basınında Ulusal Güvenlik Konseyi'nin "Tasarı, yürütme organının Ukrayna yararına Rus egemen varlıklarına el koyması için gereken yetkiyi sağlayacaktır" ifadelerini kullandığı bildirilmişti.





