Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya ile Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması’ndan çekilmesinin ardından, ABD'nin seyir füzesi denemesinin üzücü olduğunu belirtti.
Ryabkov bu gelişmenin Washington’ın anlaşmadan çekilmek için uzun süredir hazırlandığını gösterdiğini belirtti.
Rusya, ABD'yi askeri tansiyonu yükseltmekle suçladı. Rusya'nın bir silahlanma yarışına sürüklenmeyeceğini de vurgulayan Ryabkov, ABD yapmadığı sürece Rusya'nın füze konuşlandırma niyetinde olmadığını söyledi.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon yerden ateşlenen ve 500 kilometre menzile sahip bir seyir füzesinin testini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurmuştu.
Rusya'dan ABD'ye füze denemesi tepkisi
NTV HaberDünya
Rusya seyir füzesi test ettiğini açıklayan ABD'ye tepki gösterdi. Olayı "üzücü" bir durum olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya ile Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması’ndan çekilmesinin ardından, ABD'nin seyir füzesi denemesinin üzücü olduğunu belirtti.