Rusya'dan ABD'ye Grönland uyarısı. "Bize katılabilir"

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Grönland konusundaki girişimlerini değerlendirdi.

ABD'nin Grönland'ı almasının "dünya ikliminin" değişmesi için iyi olabileceğini belirten Medvedev, şunları kaydetti:

"Ama Trump acele etmelidir. Doğrulanmamış bilgilere göre, birkaç gün içinde ani bir referandum yapılabilir ve 55 bin nüfuslu Grönland'ın tüm sakinleri Rusya'ya katılmak için oy kullanabilir. O zaman her şey biter."

TRUMP'IN GRÖNLAND HAKKINDAKİ SÖYLEMLERİ

Trump, Grönland ile ilgili sorulara, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Çin ve Rusya'ya ait denizaltı ve diğer savaş gemilerinin Grönland çevresinde varlık gösterdiğini belirten Trump, buna müsaade etmeyeceklerini, "bir şekilde Grönland'ı alacaklarını" söylemişti.

Trump, Grönland'ı almak istemelerinin NATO ülkelerinin birliğini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise "Bizim onlara ihtiyacımızdan çok onların bize ihtiyacı var." sözleriyle yanıt vermişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland ise daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.