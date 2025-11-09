Rusya'dan ABD'ye sıcak mesaj: Yüzyüze görüşmeye hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus devlet ajansı RIA Novosti’ye önemli açıklamalarda bulundu.

Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmeye hazır olduğunu ancak Ukrayna savaşının sona ermesi için belirlenen temel koşullardan vazgeçmeyeceklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’daki en kanlı çatışma olan Ukrayna savaşına son verme girişimleri şu ana kadar başarısız oldu. Trump, geçen ay Budapeşte’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile planlanan zirveyi ani bir kararla iptal etmişti.

Kremlin, cuma günü yaptığı açıklamada, Lavrov’un Putin’in gözünden düştüğüne dair Batı medyasında çıkan haberleri yalanladı. Bu haberler, Lavrov’un bakanlığının Moskova’nın Ukrayna konusundaki taleplerinden geri adım atmaya niyetli olmadığını bildiren bir mesaj göndermesinin ardından zirve planlarının çöktüğü iddiasına dayanıyordu.

“DÜZENLİ İLETİŞİMİN GEREKLİLİĞİNİ ANLIYORUZ”

Putin’in 2004’ten bu yana dışişleri bakanı olan Lavrov, devlet ajansı RIA Novosti’ye yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ben, düzenli iletişimin gerekliliğini anlıyoruz. Bu, Ukrayna meselesini tartışmak ve ikili gündemi ilerletmek açısından önemli. Bu yüzden telefonla temas halindeyiz ve gerekirse yüz yüze görüşmeye de hazırız."

Lavrov, açıklamasında ayrıca Putin ile Trump’ın 15 Ağustos’ta Alaska’daki Anchorage askeri üssünde gerçekleştirdikleri zirvede, Putin’in Haziran 2024’te ortaya koyduğu talepler ve Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff’un önerileri temelinde “bazı anlayışlara” vardıklarını söyledi.

RUSYA DÖRT BÖLGEDEN ÇEKİLME BEKLİYOR

Putin, Haziran 2024’te belirlediği temel koşullarında, Kiev’in ABD liderliğindeki NATO askeri ittifakına katılma planlarından vazgeçmesini ve Rusya’nın kendi toprağı olarak ilan ettiği dört bölgeden (doğudaki Donetsk ve Luhansk ile güneydeki Herson ve Zaporijya) tüm Ukrayna birliklerinin çekilmesini talep etmişti.

Rusya şu anda 2014’te ilhak ettiği Kırım’ı, Luhansk’ın neredeyse tamamını, Donetsk’in yaklaşık yüzde 80’ini, Herson ve Zaporijya’nın yüzde 75’ini ve ayrıca Harkiv, Sumı, Mikolayiv ve Dnipropetrovsk bölgelerinin küçük kısımlarını kontrol ediyor.

ZELENSKİ KABUL ETMİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya işgali altındaki bazı bölgelerin fiilen, geçici olarak işgal edilmiş olarak tanınabileceğini kabul etse de, hukuken tanınmasının kesinlikle mümkün olmadığını belirtti. Zelenski, toprak devri yapma yetkisinin bulunmadığını ve böyle bir geri çekilmenin hem Ukrayna’yı hem de Avrupa’daki müttefiklerini yeni Rus saldırılarına açık hale getireceğini vurguladı.