Rusya’dan ABD’ye üst düzey ziyaret: Dmitriev, Washington’da

Rusya Ulusal Varlık Fonu Başkanı Kirill Dmitriev, bugün Telegram kanalından bir açıklama yaparak iki ülke ilişkilerini geliştirmek için görüşmeler yapmak üzere ABD’nin başkenti Washington’da olduğunu duyurdu. Bu, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı Şubat 2022’den bu yana ABD’ye bir Kremlin yetkilisi tarafından yapılan en üst düzey ziyaret oldu.



Dmitriev, mesajında, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin temsilcileri ile Washington’da görüşmeler yaptığını söyledi, ancak konuyla ilgili başka detay vermedi. Dmitriev’in açıklamasının öncesinde ABD basınına yansıyan haberlerde, Rusya Varlık Fonu Başkanı’nın dün Washington’a ulaştığı ve Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Beyaz Saray’da bir görüşme yapacağı ifade edilmişti. The Washington Post (WP) gazetesi, Dmitriev’in Trump’ın özel temsilcisi Witkoff ile Washington’da görüşmeye başladığını aktardı. Kimliğinin gizli kalması koşuluyla açıklama yapan bir kişi, görüşmelerin devam ettiği bilgisini verdi.



DMİTRİEV: YENİDEN DİYALOG KURMAK KOLAY DEĞİL



Dmitriev’in ABD ziyareti, Trump yönetiminin Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için çalışma yürüttüğü ve Rusya ile ilişkilerin Joe Biden yönetiminin ardından yeniden yakınlaşmaya başladığı bir dönemde gerçekleşiyor. Dmitriev, Telegram mesajında, iki ülke ilişkileriyle ilgili olarak “Tüm dünya için büyük öneme sahip olan Rusya ve Birleşik Devletler arasındaki diyalog, Biden yönetiminde tamamen yok edilmişti. Yeniden diyalog kurmak kolay bir süreç değil; kademeli (olarak gerçekleşir). Ancak, her bir toplantı, her bir samimi konuşma ilerlememize izin verir” ifadelerini kullandı.



“ABD KISITLAMALARI HAFİFLETTİ, DMİTRİEV ABD’Yİ ZİYARET EDEBİLDİ”



Rusya, Ukrayna ile varılacak bir barış anlaşması kapsamında ABD’nin uyguladığı yaptırımları da kaldırmasını istiyor. ABD basınına yansıyan iddialara göre, kendisi de ABD’nin yaptırım listesinde olan Dmitriev, kendisine yönelik kısıtlamaların geçici olarak hafifletilmesinin ardından ABD’yi ziyaret edebildi.



2’NCİ TRUMP DÖNEMİNDE ABD-RUSYA İLİŞKİLERİ



Donald Trump’ın Ocak 2025’te ikinci kez ABD Başkanı olarak göreve başlamasının ardından, Rusya-Ukrayna savaşının başlaması sonrası iki ülke arasındaki ilk üst düzey resmi görüşme Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio arasında gerçekleşmişti. Lavrov ve Rubio ile beraberlerindeki heyetler, 18 Şubat’ta Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir araya gelmişti. Rubio, görüşmeye dair "Ukrayna çatışması sona ererse ABD-Rusya ilişkileri için olağanüstü fırsatlar doğacak" diye konuşmuştu.



ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bu süreçte telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Trump, 12 Şubat’ta bir açıklama yaparak Putin’le telefonda görüştüğünü duyurmuştu. İki lider 18 Mart tarihinde de bir telefon görüşmesi yapmış, 2,5 saat sürdüğü ifade edilen görüşmede Rusya-Ukrayna ateşkes sürecine ilişkin detayların ele alındığı belirtilmişti. Ukrayna ve Rusya, ABD’nin girişimiyle enerji altyapılarına yönelik saldırıları durdurmayı kabul etmiş olsa da iki ülke birbirlerini bu anlaşmayı ihlal etmekle suçlamayı sürdürüyor.