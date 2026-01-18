Rusya'dan AB'ye çağrı "Babacığınızı kızdırmayın"

Rusya Ulusal Varlık Fonu Başkanı Kirill Dmitriev, bazı Avrupa Birliği ülkelerinin Grönland'a asker göndermesini hedef aldı, askerler geri dönmeli dedi. Dmitriev mesajını ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland meselesi için bazı Avrupa ülkelerini ek gümrük vergileriyle tehdit etmesinin ardından paylaştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yatırım ve Ekonomik Kooperasyon özel temsilcisi olan Dmitriev, Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'e hitap ederek, "Babacığınızı provoke etmeyin! Grönland'a gönderilen 13 askeri geri çekin" dedi.

Grönland'a asker gönderilmesini "tehlikeli oyun" olarak nitelendiren Dmitriev, ayrıca, gümrük vergilerinin "Grönland'a gönderilen her asker için yaklaşık yüzde 1" tutarında olduğunu da sözlerine ekledi.

Trump sosyal medya şirketi Truth Social'da yaptığı açıklamada, Grönland ile bağlantılı "ulusal güvenlik" endişelerini gerekçe göstererek, Washington'un 1 Şubat'tan itibaren sekiz ülkeden gelen mallara yeni gümrük vergileri uygulayacağını ve Haziran ayında oranların önemli ölçüde artacağını söylemişti. Buna göre, Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'dan yapılan ithalatın yüzde 10 oranında gümrük vergisine tabi tutulacağını ve bu oranın 1 Haziran'da yüzde 25'e çıkacağını belirtti.

Ukrayna'yla müzakerelerde ABD'yle Rusya adına görüşen isimlerden olan Dmitriev'in "babacık" çıkışı, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin geçtiğimiz yaz Trump'a "babacık" demesine bir gönderme. Geçtiğimiz hafta Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya, Grönland'la dayanışma mesajı vermiş ve adada yapılacak tatbikatlar için asker göndermişlerdi. İngiltere'nin bir subay ve Norveç'in ise 2 asker göndermesi dikkat çekmişti.