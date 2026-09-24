Rusya'dan AB'ye sert çıkış: Paramızın Kiev'e aktarılması hırsızlıktır

Avrupa Komisyonu, geçen ay yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Avrupa Birliği (AB) tarafından dondurulan Rus Merkez Bankası varlıkları kapsamındaki nakit bakiyelerin faizinden elde edilen 1.4 milyar euroyu Kiev'e vereceğini duyurmuştu.



Kremlin, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna'ya aktarılmasını yasa dışı bir işlem ve “bir tür hırsızlık” olarak nitelendirdi.

