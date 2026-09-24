Rusya'dan AB'ye sert çıkış: Paramızın Kiev'e aktarılması hırsızlıktır
24.09.2026 12:52
Dondurulmuş Rus Merkez Bankası varlıkları kapsamındaki nakit bakiyelerin faizinden elde edilen 1.4 milyar euronun Kiev'e vereceği geçen ay duyurulmuştu.
Rus yönetimi, Avrupa Birliği'nin (AB), dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna'ya aktarılmasını “bir tür hırsızlık” ve yasa dışı bir işlem olarak nitelendirdi.
Avrupa Komisyonu, geçen ay yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Avrupa Birliği (AB) tarafından dondurulan Rus Merkez Bankası varlıkları kapsamındaki nakit bakiyelerin faizinden elde edilen 1.4 milyar euroyu Kiev'e vereceğini duyurmuştu.
Kremlin, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna'ya aktarılmasını yasa dışı bir işlem ve “bir tür hırsızlık” olarak nitelendirdi.