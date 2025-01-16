Rusya'dan ateşkes açıklaması: Her türlü çözüm olumlu karşılanacak

Kremlin, İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkesle ilgili açıklamalarda bulundu.



Yapılan açıklamada, Gazze'de güvenliği sağlayacak her türlü çözümün olumlu karşılanacağı ifadeleri yer aldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Peskov, Polonya'nın "Rusya, dünyadaki tüm hava yollarına terör saldırıları planlıyor" iddiasını "tamamen asılsız" diyerek reddetti.