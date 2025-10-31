Rusya'dan Avrupa temsilcilerine ülkeye giriş yasağı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) 23 Ekim'de Rusya'ya yönelik 19'uncu yaptırım paketini onayladığı anımsatıldı.



Bunun "gayrimeşru" ve "düşmanca" bir karar olduğu vurgulanarak, "Buna karşılık olarak Rus tarafı, Brüksel'in Rusya karşıtı politikasına uyum sağlayan Avrupa kurumları, AB üye ülkeleri ve bazı Avrupa devletleri temsilcilerinin yer aldığı yaptırım listesini önemli ölçüde genişletti. Bu listedeki şahısların Rusya'ya girişi yasak." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, kolluk kuvvetleri, devlet ve ticari kuruluş çalışanları ile AB üye ülkeleri ve bazı Batılı ülke vatandaşlarının listeye dahil edildiği kaydedilerek, bu şahısların Rusya'ya karşı eylemlerde bulunduğu, Ukrayna'yı desteklediği belirtildi.



Yaptırım listesine dahil edilen kişi sayısına dair bilgi verilmedi.