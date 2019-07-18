Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran nükleer anlaşmasının muhafaza edilmesi gerektiğini belirterek, "Anlaşmanın taraf ülkeleri pozisyon konusunda birliği sağlamalı. Anlaşmanın hayatta kalmasının sadece İran'a bağlı olduğunu düşünerek bir sonuç elde edemeyiz." dedi.



Lavrov ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya'nın Bonn kentinde yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



İran nükleer anlaşmasının muhafaza edilmesi gerektiğini vurgulayan Lavrov, "Anlaşmanın taraf ülkeleri pozisyon konusunda birliği sağlamalı. Anlaşmanın hayatta kalmasının sadece İran'a bağlı olduğunu düşünerek bir sonuç elde edemeyiz." şeklinde konuştu.



Lavrov, Basra Körfezi'ndeki sorunun diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.



Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığına Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in atanmasını değerlendiren Lavrov, "Umarım Avrupa Komisyonunun yeni yönetimi Rusya ile ilişkilerini gözden geçirir. AB ile iş birliği anlaşmalarımızda kararlaştırdığımız toplantıları uzun süredir yapmıyoruz." diye konuştu.



Donbas sorununun çözümü konusunda ilerlemelerin kaydedildiğini de aktaran Lavrov, "Birliklerin ve silahların geri çekilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Tutuklu olan kişilerin değişimi ile ilgili listelerin oluşturulması konusunda anlaşmaya varıldı. Bunlar olumlu adımlar." ifadelerini kullandı.



Lavrov, Rusya'nın, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilen Rus gazının sevkiyatı ile ilgili anlaşmaya hazır olduğunu dile getirdi.