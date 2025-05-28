Rusya'dan barış zirvesi için İstanbul teklifi

Rusya ve Ukrayna arasında olası ikinci tur barış görüşmelerinin nerede yapılacağı merak konusu olmayı sürdürürken, Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, barış görüşmelerinin yeni turunun 2 Haziran'da İstanbul'da düzenlenmesini teklif ettiklerini duyurdu.



Lavrov, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye, ABD ve Suudi Arabistan’ın desteğiyle Ukrayna ile doğrudan müzakerelere tekrar başlandığını belirtti.



Müzakerelerin ilk turunun, İstanbul’da 16 Mayıs’ta gerçekleştiğini anımsatan Lavrov, orada varılan anlaşmalarla 1000 kişiye karşılık 1000 kişilik esir takasının yapıldığını ifade etti.



Rusya’nın, müzakereler sonucunda sürdürebilir bir çözüme ulaşılması için memorandum hazırladığına işaret eden Lavrov, "Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyetimiz, bu memorandumu Ukrayna heyetine sunmaya ve önümüzdeki 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yeniden başlayan doğrudan müzakerelerin ikinci turunda gerekli açıklamaları yapmaya hazırdır." bilgisini verdi.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR



Türkiye’ye sürece verdiği katkıdan ötürü teşekkür eden Lavrov, "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dün Moskova ziyareti sırasında onayladığı gibi misafirperver bir Türk platformu sağladığı için Türk ortaklarımıza şükranlarımı bir kez daha ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.



Lavrov, barış sürecinin başarısıyla ilgilenen herkesin, İstanbul'da yeni bir doğrudan Rusya-Ukrayna müzakeresini desteklemesi gerektiğinin altını çizdi.



MEDİNSKİ: UKRAYNA'DAN YANIT BEKLİYORUZ

Rus müzakere heyetinin başkanı Vladimir Medinski, Ukrayna'ya 2. tur görüşmeler için tarih ve yer teklifinde bulunduklarını açıkladı.

Medinski, "Rusya önümüzdeki günlerde görüşmek için en kısa sürede Ukrayna'dan yanıt bekliyor" dedi.

KREMLİN'DEN "ATEŞLE OYNUYOR" SÖZLERİNE YANIT



Kremlin Sözcüsü Peskov, bugün öğlen saatlerinde yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik eleştirilerini ve "Putin ateşle oynuyor" sözünü de değerlendirerek, "ABD ve Trump'ın, barışçıl süreç için kayda değer çaba sarf ettiği ve hızlı çözüm istediği açıktır. Trump'ın arabuluculuk çabaları için minnettarız" dedi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında olası görüşme ihtimaline ilişkin, "Böyle bir görüşmenin olasılığı hakkındaki yaklaşımımızda bir değişim yok. Böyle bir görüşme, iki heyet arasındaki belirli anlaşmaların sonucu olmalıdır" ifadesini kullandı.



İstanbul müzakerelerinde üzerinde mutabakata varılan memorandum taslağının hazırlandığını anlatan Peskov, "Yakında her iki tarafın da sunduğu memorandum taslakları ortaya açıklanacak ve bir sonraki müzakere turu hakkında konuşacağız. Süreç son aşamasında ve belge yakında hazır olacak" bilgisini paylaştı.



Kremlin Sözcüsü, geçici ateşkes ihtimalini de değerlendirerek, "Geçici ateşkes ve barış koşullarının bir listesini istişare etmek için yaklaşımları içeren belge hazırlanıyor. Bu arada, özel askeri operasyon ise devam ediyor" diye konuştu.



ZELENSKİ: EN GERÇEKÇİ YERLER TÜRKİYE, İSVİÇRE VE VATİKAN

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski de gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya ile yapılacak müzakereler için Malta ve Afrika ülkelerinin teklif yaptığını ancak ev sahipliği için en gerçekçi yerlerin Türkiye, İsviçre ve Vatikan olduğunu söylemişti.