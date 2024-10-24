Rusya'dan Büyük Okyanus'ta yüksek hassasiyetli füze tatbikatı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Pasifik Filosu'nun savaş gemisi, Japonya'nın yakınlarında bulunan Büyük Okyanus sularındaki Avaçinsk koyundan uzun menzilli yüksek hassasiyetli "Kalibr" füze sistemiyle atış yaptı.



Zorlu hava koşullarında fırlatılan Kalibr füzesi, bin 300 kilometre menzilindeki Kamçatka bölgesinde Kura poligonundaki hedefi belirli sürede vurdu.



Atışın yapıldığı bölgede, gemi ve uçaklar devreye sokuldu.