Rusya'dan çarpıcı açıklama: "Kıyamet saatine iki dakika kaldı"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, nükleer tehdit nedeniyle dünyadaki gerilimin derecesini simgeleyen “kıyamet saatine iki dakika kaldığını” ancak bunun sürecin geri döndürülemez olduğu anlamına gelmediğini söyledi.

Rusya'dan çarpıcı açıklama: "Kıyamet saatine iki dakika kaldı"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rossiya-1 devlet televizyonu kanalında yayımlanan program için verdiği röportajda dünyadaki çatışmaları değerlendirdi.

“Kıyamet saati”nde ibrenin sona yaklaştığına dikkati çeken Ryabkov, “Bu saatin artık iki dakikaya yakın bir şeyi gösterdiğini söyleyebilirim ancak bu, saatin ilerleyişinin geri döndürülemez ve kıyamet saati savaşının başlayacağı anlamına gelmez” ifadesini kullandı.

Ryabkov, tüm bu olup bitenlere sorumlulukla yaklaşılması gerektiğini vurgulayarak, "Ordunun barutunu kuru tutması gerekiyor çünkü senaryolar çok farklı olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Ryabkov, Rusya’nın etrafındaki çatışmanın çözümü için Batı'ya tek taraflı taviz vermeyeceğinin altını çizdi.

“Kıyamet saati” ifadesi, ilk kez 1947 yılında nükleer silahların kontrol altına alınmasının aciliyetini göstermek için Atom Bilimcileri Bülteni’nin (The Bulletin of the Atomic Scientists) kapağında yer almıştı.

Ryabkov’un röportajının tamamı, Rusya devlet kanalı Rossiya-1’in akşam haber bülteninin arkasından “Vesti Nedeli” isimli programda yayımlanacak.

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