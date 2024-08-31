Rusya'dan çocuk parkı ile konuta saldırı: 6 ölü

Rusya'nın, Ukrayna'nın Harkov kentinde konut ile çocuk parkına güdümlü bomba ile düzenlediği saldırıda 1'i çocuk 6 kişi hayatını kaybederken, en az 55 kişi de yaralandı.

Rusya'dan çocuk parkı ile konuta saldırı: 6 ölü

'da ardı ardına saldırılar düzenliyor. Rus güçlerinin Ukrayna'nın Harkov kentinde çocuk parkı ile konuta güdümlü bomba ile düzenlediği saldırıda 1'i çocuk 6 kişi hayatını kaybederken, en az 55 kişi de yaralandı.

Saldırının ardından 12 katlı binada yangın çıkarken, olay yerinde bulunan park halindeki araçlar da alevlere teslim oldu.

Harkov Valisi Oleh Syniehubov yaptığı açıklamada, yaralılardan 20'sinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Metrobüs kazasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı

DÜNYA HABERLERİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Hava Kuvvetleri Komutanı Oleshchuk'u görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Hava Kuvvetleri Komutanı Oleshchuk'u görevden aldı

Esir yakınlarından Netanyahu’ya: Koridor karşılığında esirlerin hayatından vazgeçtiğini açıkla

Esir yakınlarından Netanyahu’ya: Koridor karşılığında esirlerin hayatından vazgeçtiğini açıkla

Malta hükümetinden "Atatürk" kararı

Malta hükümetinden "Atatürk" kararı

Rus ordusu Harkov'u vurdu: Biri çocuk 5 ölü, 40 yaralı

Rus ordusu Harkov'u vurdu: Biri çocuk 5 ölü, 40 yaralı

Aliyev: Ermenistan kalıcı barışın sağlanmasıyla ilgilenmiyor

Aliyev: Ermenistan kalıcı barışın sağlanmasıyla ilgilenmiyor

Covid aşısından şüphe duyanların sayısı artıyor

Covid aşısından şüphe duyanların sayısı artıyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...