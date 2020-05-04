Rusya'dan corona virüs anketi: Putin güven kaybediyor

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınında son dönemlerde artış gösteren Rusya'da salgınla mücadeleye ilişkin anket düzenlendi. Yapılan ankette Rusya Devlet Başkanı Putin’in corona virüs (Covid-19) sürecini iyi yönetemediği gerekçesiyle güven kaybettiği sonucu çıktı.

DHA 04.05.2020 - 13:56

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında son dönemlerde artış gösteren Rusya'da salgınla mücadeleye ilişkin anket düzenlendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin' e olan güvenin ülke genelinde artan corona virüs vakaları nedeniyle gerilediği belirtildi .

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Rusya'da faaliyet gösteren ve kamuoyu araştırmaları yapan Levada Merkezi tarafından hazırlanan bir ankete göre,  Mart’ta ankete katılanların yalnızca yüzde 46’sı Putin’i bir sonraki dönemde iktidarda kalması için destekliyor. 2019’un Haziran ayında ise bu oranın yüzde 54 olduğu belirtildi.

Rusya en son 10 bin 581 kişide daha corona virüs tespit edildiğini açıklamıştı. Son gelişmelerle ülkede toplam vaka sayısı 145 bin 268’e yükseldi.

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