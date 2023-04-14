Rusya’dan deprem bölgesine 184 tonluk gıda yardımı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin ardından dünyanın birçok ülkesinden Türkiye'ye çeşitli yardım malzemeleri ulaştırılırken, Rusya’nın Soçi kentinden de 184 tonluk gıda malzemesi geldi.



İlçeye gemiyle getirilen 8 konteyner dolusu gıda, deprem bölgesine gönderilmek üzere görevliler tarafından vinçlerle indirildi.

43 bin 974 paket makarna, 22 ton 500 kilo şeker, 63 ton 500 kilogram un, 19 bin 700 adet yağ, 5 bin 808 adet 5 litrelik su, bin 60 paket balık konserve, 945 paket süt, 200 paket tuvalet kâğıdı, 260 kilogram bisküvi, 300 paket çay, 72 kilogram şeker mamulleri, 725 kilogram karabuğday, 536 kilogram fasulye, 250 kilogram tuz, bin 396 kilo şeker ve 858 kilogram sıvı yağ bulunan konteynerler görevlilerin kontrolünde açılarak bölgeye ulaştıracak olan 6 TIR'a yüklendi.

Sabah saatlerine kadar devam eden gıda yüklemeleri tamamlanmasının ardından 6 TIR deprem bölgesine hareket etti.

