Rusya'dan drone saldırılarına karşı 24 saatlik internet kesintisi planı

Yeni düzenlemeye göre, uluslararası dolaşım (roaming) kullanan veya SIM kartları 72 saatten uzun süredir aktif olmayan mobil abonelerin internet ve SMS hizmetleri 24 saatliğine devre dışı bırakılacak.

Rus basınına göre yetkililer, bu tür hatların son dönemde drone saldırılarında iletişim ağı olarak kullanıldığı iddiasıyla kararın “sahipsiz SIM kartların” kötüye kullanımını önlemeyi hedeflediğini belirtiyor.

Kısıtlamadan etkilenen kullanıcılar, operatör tarafından gönderilecek bir SMS bağlantısını takip edip captcha doğrulaması yaparak erişimlerini yeniden aktif hale getirebilecek.

DAHA ÖNCE DE “SOĞUMA SÜRESİ” UYGULANMIŞTI

Rusya daha önce de benzer gerekçelerle yabancı SIM kartlara “soğuma süresi” adı altında kısıtlamalar getirmişti. Bu son adım, Kremlin’in dijital alanda kontrolü artırma politikalarının bir devamı olarak görülüyor.

Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz aylarda hükümete “dost olmayan ülkelerin” yazılımlarına yönelik yeni kısıtlamalar hazırlanması talimatını vermişti. Bu kapsamda, WhatsApp gibi Meta’ya ait uygulamaların yasaklanabileceği, Google Meet gibi servislerin ise “Rus vatandaşlarını izleme” potansiyeli gerekçesiyle sınırlandırılabileceği ifade edilmişti.