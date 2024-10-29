Rusya'dan "düşman saldırısına" karşı nükleer tatbikat: Balistik ve seyir füzeleri fırlatıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın nükleer güçlerini hazır bulundurması gerektiğini vurgulayarak yeni bir nükleer eğitim tatbikatı yapılacağını duyurdu.



Rus lider, Moskova'nın nükleer güçlerini kullanıma hazır hale getirmesi gerektiğini söyleyerek üst düzey yetkililerin nükleer balistik ve seyir füzesi fırlatmalarının kontrolünü gözden geçireceğini aktardı.



Kremlin tarafından yayınlanan bir video klipte Putin'in, “Bugün stratejik caydırıcılık güçlerinin bir başka tatbikatını gerçekleştiriyoruz.” dediği görüldü.



Putin ayrıca, “Balistik ve seyir füzelerinin uygulamalı olarak fırlatılmasıyla nükleer silahların kullanımını kontrol etmek için yetkililerin eylemleri üzerinde çalışacağız.” dedi.



Rus lider, Rusya'nın herhangi bir silahlanma yarışında yer almayacağını ancak Moskova'nın nükleer güçlerini kullanıma hazır tutması gerektiğini vurguladı.



"TÜM HEDEFLERE ULAŞILDI"

Interfax haber ajansına göre Putin'İn açıklamalarından kısa süre sonra Rusya, nükleer tatbikat kapsamında balistik ve seyir füzelerini fırlattı.

RIA'ya göre ise Moskova, tatbikatlarda tüm hedeflere ulaşıldığını bildirdi.



TASS haber ajansı, Rusya Savunma Bakanı Andret Belusov'un "Kuvvetler, düşman saldırısına karşılık olarak toplu nükleer saldırı denemesi yaptı" açıklamasını aktardı.

Kremlin ise nükleer tatbikatın "sıradan" olduğunu kaydetti.

