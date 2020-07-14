Rusya'dan Ermenistan ile Azerbaycan'a "itidal" çağrısı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov başkent Moskova'da gündeme ilişkin konuları gazetecilere değerlendirdi.



Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalardan derin endişe duyduklarını belirten Peskov, "Tarafları itidale ve ateşkes süreci çerçevesindeki yükümlüklerine uymaya çağırıyoruz" dedi.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, dün Azerbaycan ve Ermenistan mevkidaşlarıyla konuya ilişkin telefon görüşmeleri yaptığını hatırlatan Peskov, arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını da vurguladı.



AYASOFYA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDAN MEMNUNUZ



Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararına da değinen Peskov, "Bu, Türkiye'nin iç işleridir. Buna karışamayız ve karşımayı düşünmüyoruz" ifadesini kullandı.



Ayasofya'nın UNESCO mirası olarak korunmasının önemine dikkati çeken Peskov, Türk yetkililerinin bu yöndeki açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

