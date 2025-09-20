Rusya'dan Estonya açıklaması: Hava sahası ihlal edilmedi

Estonya hükümetinden yapılan açıklamada, 3 Rus MİG-31 savaş uçağının, izinsiz ülke sahasına girdiğini ve 12 dakika boyunca kaldığını açıkladı.



Estonya'nın talebi üzerine NATO hafta başında Rus ihlalini görüşmek üzere toplanma kararı aldı.



RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 19 Eylül'de 3 MiG-31 tipi savaş uçağının, Karelya bölgesinden Kaliningrad bölgesindeki askeri havaalanına planlı bir uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.



Uçuşun, uluslararası hava sahası kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalınarak gerçekleştiği aktarılan açıklamada, uçakların "objektif gözlemlerle de teyit edildiği üzere" diğer devletlerin sınırlarını ihlal etmediği vurgulandı.



Açıklamada, "Rus uçakları uçuş sırasında kararlaştırılan rotadan sapmadı ve Estonya hava sahasını ihlal etmedi. Uçakların, uçuş rotası Vaindloo Adası'na 3 kilometreden fazla uzaklıkta, Baltık Denizi'nin tarafsız suları üzerinde gerçekleşti." ifadelerine yer verildi.

POLONYA VE ROMANYA HAVA SAHASI DA İHLAL EDİLMİŞTİ



Polonya, 9 Eylül'de Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) hava sahasını ihlal ettiğini bildirmiş, NATO da birlikte karşılık verildiğini duyurmuştu. Ardından Romanya'nın da hava sahasında Rus İHA'sı tespit edilmişti.