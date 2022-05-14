Rusya'dan Finlandiya ve İsveç'e NATO mesajı

Finlandiya ve İsveç'in, olası NATO üyeliğine yönelik adımlar Rusya'nın yakın takibinde. Moskova yönetimi, böyle bir durumda gereken önlemleri alacaklarını bildirdi.

Haberler - NTV Haber 14.05.2022 - 11:53

Rusya'dan Finlandiya ve İsveç'e NATO mesajı

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'dan ve 'in olası NATO üyeliği konusunda yeni bir açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, "NATO, Rusya sınırına yakın noktalara nükleer güç ve altyapı konuşlandırırsa Moskova gereken önlemleri alır" dedi.

Rusya'nın İsveç ve Finlandiya'ya karşı düşmanca tavır içinde olmadığını söyleyen bakan yardımcısı, iki ülkenin NATO ittifakına katılma konusunda gerçek neden görmediklerini de belirtti.

Finlandiya ve İsveç'te hükümetlerin, NATO üyeliği konusunda yarın nihai karar alması bekleniyor.

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