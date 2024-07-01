Rusya'dan Fransa seçimleri yorumu: "Avrupa'daki eğilimler doğrulanıyor"

Moskova, Fransa'daki erken seçimlerin ilk tur sonuçlarını yorumladı.

Kremlin bugün yaptığı açıklamada, parlamento seçimlerinin ilk turunun sonucunun, çeşitli Avrupa ülkelerinde halihazırda gözlemlenen eğilimleri doğruladığını bildirdi.

Marine Le Pen'in aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından Fransa'daki parlamento seçimlerinin ilk turunu kazanarak tarihi bir başarı elde etti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Gabriel Attal, ilk sonuçlar sonrası, ikinci tur için aşırı sağa oy verilmemesi çağrısı yaptı.

Fransa halkı ise sonuçların ardından Paris'te aşırı sağa karşı protesto düzenledi.

Seçimlerin nihai sonucu, önümüzdeki hafta yapılacak ikinci tur oylama öncesinde, günlerce sürecek ittifak kurma çalışmalarına bağlı olacak.



Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada Moskova'nın Fransa'daki seçimleri yakından takip ettiğini söyledi.



"Fransa da dahil olmak üzere bir dizi Avrupa ülkesinde daha önce ortaya çıkan eğilimler doğrulanıyor" diyen Peskov, "Fransız seçmenlerin tercihleri bizim için az çok açık olsa da ikinci turu bekleyeceğiz" diye ekledi.

Dün akşam gelen ilk tur seçim sonuçlarında aşırı sağcı Ulusal Birlik yüzde 33 oyla liderliği elde etti.

Sol kanadın Halk Cephesi ise oyların yüzde 28'ini aldı.

Macron'un Cumhuriyet İçin Hep Birlikte (Ensemble) ittifakı yüzde 20 ile üçüncü sırada yer aldı.