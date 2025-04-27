Rusya'dan gece bombardımanı: 149 İHA ile saldırdı

Rusya'nın Ukrayna'ya gece boyunca 149 insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırılarda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Dnipropetrovsk Bölge Valisi Serhiy Lysak, Pavlohrad şehrindeki saldırıda bir İHA'nın hayvanların bulunduğu tesise isabet etmesi sonucu 500 büyükbaş hayvanın öldüğünü bildirdi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, 149 İHA'dan 57'sinin düşürüldüğünü, 67'sinin ise hedeflerine ulaşamadan radar ekranından kaybolduğunu kaydetti.