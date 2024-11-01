Rusya'dan Google'a 20 desilyon dolar ceza: Miktarı Moskova bile telaffuz edemiyor

Rusya, Google’a YouTube’daki bazı kanalları kaldırdığı gerekçesiyle idari para cezaları verdi.



Rus haber ajansı TASS’a konuşan hukuk uzmanı İvan Morozov, cezaların dokuz ay içinde ödenmemesi halinde, miktarın her gün iki katına çıkacağını söyledi.



Morozov, dün yaptığı açıklamada, “Mahkeme bu cezayı iptal edemez ve Google da kararı uygulamadığı için para cezası her gün iki kat artmak mecburiyetindedir” dedi.



Rus RBK gazetesine konuşan, Google aleyhine dava sürecini yürüten ismi verilmeyen bir avukat da Google’ın 17 Rus televizyon kanalına mahkeme kararıyla ödemesi gereken tazminat tutarının 20 desilyon doları aştığını belirtti.



Google son yıllarda Rus devlet kanalları da dahil çok sayıda Rus kurumu ve kişiye ait kanalı YouTube’dan kaldırmıştı.



ABD merkezli şirket, Rusya'daki iştirakine de mali yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle 2022’de iflas süreci başlatmıştı.



Uzmanlar, Google’ın Rusya’daki para cezalarının ödenemeyecek düzeye erişmesi nedeniyle, şirkete ait hizmetlere Rusya’da erişim engeli getirilebileceğini belirtiyor.



MOSKOVA'DAN AÇIKLAMA



Başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Google’ın Rus televizyon kanallarının faaliyetlerini kısıtlamaması gerektiğini söyledi.



Peskov, “Ancak bunu yapıyorlar. Bu (para cezası) Google yönetiminin buna dikkat etmesi ve durumu düzeltmesi için bir sebep olmalı” dedi.



Peskov, 20 desilyon rakamını telaffuz etmekte dahi zorlandığını belirterek, “Bu, özel olarak formüle edilmiş bir miktar olmasına rağmen sembolik ögelerle dolu” diye konuştu.