Rusya'dan gövde gösterisi: Nükleer silahlarla tatbikat yaptı

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in komutasında stratejik nükleer silah kullanımına yönelik tatbikat gerçekleştirdiği belirtildi.



Tatbikata deniz, hava ve kara kuvvetleri katıldı. Karadan Yars kıtalararası balistik füzeleri ateşlendi.

Barents Denizi'ndeyse nükleer denizaltıdan Sineva balistik füzesi fırlatıldı. Bombardıman uçaklarından da nükleer başlık taşıyabilen seyir füzeleri atıldı.



Tatbikatı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de video konferans yöntemiyle izledi.



Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov Putin'e tatbikatla ilgili bilgi verdi.

ZİRVENİN İPTALİNİN ARDINDAN GELMESİ DİKKAT ÇEKTİ



Ukrayna işgali nedeniyle batılı ülkerle ilişkileri gergin olan Rusya, zaman zaman nükleer tatbikatlar gerçekleştiriyor. Rusya, son olarak Ekim 2024'te nükleer silah kullanımına yönelik tatbikat yapmıştı.



Son tatbikatın, Washington'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın gelecekte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi planlama-dığı yönündeki açıklamasının ardından düzenlenmesi dikkat çekti.



NATO da bu ay nükleer tatbikatlara başlamıştı. B-52 bombardıman uçaklarının da katıldığı tatbikatlara Belçika ve Hollanda ev sahipliği yapmıştı.