Rusya'dan Harkov'a İHA saldırısı: 27 kişi yaralandı

Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın ülkenin en büyük ikinci kenti Harkov’a düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında en az üçü çocuk olmak üzere 27 kişinin yaralandığını açıkladı. Gece saatlerinde düzenlenen saldırıda apartmanların ve bir kreşin de zarar gördüğü bilgisi verildi.



Rusya-Ukrayna sınırına yakın bir bölgede, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Harkov, sık sık Rusya’nın İHA ve füze saldırılarının hedefi oluyor.



Belediye Başkanı Ihor Terekhov, bugün düzenlenen saldırıda çok katlı bir binada yangın çıktığını açıkladı.



Harkov Bölge Valisi Oleh Sinehubov da saldırı sonucunda yaralananların çoğunun Shevchenkivskyi bölgesinde olduğu bilgisini verdi. Sinehubov, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, acil durum servislerinin olay yerindeki çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

