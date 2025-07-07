Rusya'dan Harkov'a İHA saldırısı: 27 kişi yaralandı
Rusya'nın Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'a gece saatlerinde düzenlediği İHA saldırısında aralarında en az üç çocuğun da olduğu 27 kişi yaralandı.
Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın ülkenin en büyük ikinci kenti Harkov’a düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında en az üçü çocuk olmak üzere 27 kişinin yaralandığını açıkladı. Gece saatlerinde düzenlenen saldırıda apartmanların ve bir kreşin de zarar gördüğü bilgisi verildi.
Rusya-Ukrayna sınırına yakın bir bölgede, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Harkov, sık sık Rusya’nın İHA ve füze saldırılarının hedefi oluyor.
Belediye Başkanı Ihor Terekhov, bugün düzenlenen saldırıda çok katlı bir binada yangın çıktığını açıkladı.
Harkov Bölge Valisi Oleh Sinehubov da saldırı sonucunda yaralananların çoğunun Shevchenkivskyi bölgesinde olduğu bilgisini verdi. Sinehubov, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, acil durum servislerinin olay yerindeki çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Saldırıya ilişkin Rusya’dan henüz açıklama yapılmazken, Rusya’nın dün öğlen saatlerinde, yine ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Sumy bölgesine düzenlediği saldırıda iki kişi hayatını kaybetmiş, iki kişi yaralanmıştı. Saldırıda yaklaşık 20 binanın da hasar gördüğü bilgisi verilmişti.
Başkent Kiev’in Belediye Başkanı Vitali Kliçko da Telegram üzerinde yaptığı açıklamada, gece saatlerinde düzenlenen saldırıda 10 ilçede çok sayıda bina ve aracın zarar gördüğünü bildirdi. Bu saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.
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