Rusya'dan Harkov'a saldırı: 11 kişi yaralandı

Rusya, Ukrayna'nın Harkov kentine saldırı düzenledi. Harkov Valisi Oleh Syniehubov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıda biri çocuk 11 kişinin yaralandığını duyurdu.



Syniehubov açıklamasında, saldırı sonucu alt yapıda hasar meydana geldiği ve yetkililerin saldırıda kullanılan silahı tespit etmeye çalıştığını bildirdi.



Syniehubov ve Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov, saldırıda bir üretim tesisinin vurulduğunu ve yangın çıktığını söyledi.



Rusya sınırına 30 kilometre mesafede bulunan Harkov, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına başladığı 2022 yılından bu yana sık sık saldırıların hedefi oluyor.



Geçtiğimiz hafta da Rusya tarafından Harkov'a gerçekleştirilen saldırıda güdümlü bombanın beş katlı binaya isabet etmesi sonucu en az 10 kişi yaralanmıştı.