Rusya'dan Harkov'a saldırı. 5 katlı bina vuruldu

Rusya, Ukrayna'nın Harkov kentine saldırı düzenledi.



Saldırıya dair açıklama Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den geldi.



Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "2 füzeyle yerleşim bölgesi hedef alındı. Bir binada ciddi hasar oluştu. Bölgede kurtarma çalışmaları sürüyor" ifadelerini kullandı.



Harkov Bölge Valisi Oleh Syniehubov ise yaptığı açıklamada, "Harkov merkezinde füze saldırıları beş katlı bir binayı neredeyse tamamen yıktı" ifadelerini kullandı. İki balistik füzenin bölgeye isabet ettiğini belirten Syniehubov, saldırıda en az 25 kişinin yaralandığı ve yaralılardan birinin durumunun kritik olduğunu söyledi.