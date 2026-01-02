Rusya'dan Harkov'a saldırı. Çok katlı bina vuruldu

Rusya, Ukrayna'nın Harkov kentine saldırı düzenledi.



Saldırıya dair açıklama Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den geldi.



Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "2 füzeyle yerleşim bölgesi hedef alındı. Bir binada ciddi hasar oluştu. Bölgede kurtarma çalışmaları sürüyor" ifadelerini kullandı.



Bölge valisi en az 15 kişinin yaralandığını açıkladı.



Saldırıya dair Moskova'dan ise henüz bir açıklama yok.