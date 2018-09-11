Son dakika haberi! Lavrentiev, Cenevre'de BM Suriye Özel Temsilcisi Stefan De Mistura ile bir araya geldikten sonra açıklamalarda bulundu.
İdlib'deki durumun barışçıl bir şekilde çözülmesini tercih ettiklerini belirten Rus temsilci, "Askeri güç kullanmaktan kaçınmak mümkün" dedi.
İdlib'in Türkiye'nin sorumluluğunda olduğunu da belirten Lavrentiev "Ilımlı muhalifleri cihatçılardan ayırmak Türkiye'nin sorumluluğunda" ifadelerini kullandı. Putin'in Suriye Temsilcisi Rusya, İran ve Türkiye'nin İdlib operasyonu'nun mekanizması konusunda anlaşacağını düşündüğünü de belirtti.
Rusya'dan İdlib açıklaması
Dünya
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentiev, İdlib'de cihatçılar ve ılımlı muhalifleri birbirinden ayırmanın Türkiye'nin sorumluluğunda olduğunu söyledi.
Son dakika haberi! Lavrentiev, Cenevre'de BM Suriye Özel Temsilcisi Stefan De Mistura ile bir araya geldikten sonra açıklamalarda bulundu.