Rusya'dan İdlib açıklaması

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları kapsamında ABD'nin New York kentinde bulunan Lavrov, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



İdlib'de gerginliği azaltma anlaşmasına rağmen, Rusyanın artan saldırıları sorulan Lavrov, "İdlib'de Putin ve Erdoğan arasında özel bir anlaşma var. Türk muhataplarımız muhalifleri teröristlerden ayırma sorumluluğunu üstlendi. Bunun uzun süre önce yapılması gerekiyordu ama olmadı, biraz yavaş ilerliyor." diye konuştu.



ABD ile gerginliği azaltma mekanizması konusunda da görüştüklerini söyleyen Lavrov, bu mekanizmanın işe yaradığını belirtti.



Afganistan konusuna da değinen Rus bakan "Taliban'ın tanınması konusu masada değil" açıklaması yaptı. "Afganistan'da siyasi sürecin devamını sağlamak için Taliban ile bağlantı halinde olmamız şart" ifadelerini kullandı.