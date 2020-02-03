Rusya'dan İdlib açıklaması

Rusya'dan, Suriye'nin İdlib kentinde 4 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye'nin Rusya'yı operasyon konusunda uyarmadığı için Türk askerinin Suriye ordusu tarafından vurulduğu belirtildi.

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İdlib'de 4 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili Rusya'dan açıklama geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Rusya'yı operasyon konusunda uyarmadığı için Türk askerinin Suriye ordusu tarafından vurulduğu belirtildi.

Rus TASS haber ajansının haberine göre, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarından Rusya'yı haberdar etmediği belirtildi ve Türk ordusunun bu nedenle Suriye hükümet güçleri tarafından vurulduğu ifade edildi.

Açıklamada, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların Suriye sınırını ihlal etmediği belirtilerek, "Suriye askerine yönelik saldırı kaydedilmedi" denildi.

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