Rusya'dan İdlib açıklaması

Açıklamada "Türkiye ve Rusya'nın Suriye'deki görevi ancak bu şekilde başarıyla tamamlayabileceği" belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı Türkiye'nin sınır ötesine asker ve mühimmat takviyesinin durumu kötüleştirdiğini öne sürdü. Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'de ılımlı muhalifler ile teröristler arasındaki ayrımın yapılamadığını savundu.



Açıklamada, "Teröristlerin, gerilimi azaltma bölgesinde provokasyonları nedeniyle Suriye ordusunun karşılık verdiği" ifadelerine yer verildi. Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'de gerginliğin azaltılması bölgesinden büyük çaplı sivil akışı olmadığını da iddia etti.



Moskova yönetimi, İdlib'den kaçan sivillerin büyük bölümünün güvende olduğunu ve Suriye ordusunun kontrolündeki bölgelere sığındığıni belirtti.