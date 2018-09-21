Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında varılan İdlib mutabakatının, bölgedeki sivillerin hayatını koruyacağını söyledi.
Rus sözcü Zaharova mutabakatın ılımlı muhaliflerin ve teröristlerin çekilmesini sağlayacağını belirtti.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise, İdlib mutabakatının 3 milyon sivilin hayatını kurtarabilecek nitelikte olduğunu söyledi.
Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki silahlardan arındırılmış tampon bölge oluşturulmasına ilişkin anlaşmayı da memnuniyetle karşıladığını ifade etti.
Rusya'dan İdlib mutabakatı açıklaması
NTV HaberDünya
Rusya ve BM, Türkiye ve Rusya arasında varılan İdlib mutabakatını desteklediklerini açıkladı. Hem Rusya hem de BM, mutabakatın bölgedeki sivillerin hayatını kurtaracağını vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında varılan İdlib mutabakatının, bölgedeki sivillerin hayatını koruyacağını söyledi.